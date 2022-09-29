МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России разрешил юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов независимо от того, обладают ли они статусом квалифицированного инвестора, говорится в сообщении регулятора, опубликованном на официальном сайте. Акции "СПБ Биржи" выросли на решениях ЦБ по ценным бумагам

"Банк России уточнил правила продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг… Юридические лица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений. Такое решение принял Банк России", — сказано в сообщении.

ЦБ РФ в начале сентября направил предписание, согласно которому брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Затем допустимая доля будет поэтапно снижаться, пока с 1 января 2023 года не вступит полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций.

В России действует подход по разделению частных инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Так, физлицо признается квалифицированным инвестором в случае, если отвечает одному из требований: размер принадлежащего ему имущества не менее 6 миллионов рублей в виде средств на счетах или вкладах, ценных бумаг или производных инструментов; имеет опыт работы в финансовой организации, высшее экономическое образование или специальные сертификаты; совершало сделки с ценными бумагами или производными инструментами совокупно на 6 миллионов рублей за год не реже 10 раз в квартал и не реже раза в месяц.