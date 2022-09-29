МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг с "российскими корнями", которые останутся доступными для неквалифицированных инвесторов с 1 октября, следует из сообщения торговой площадки. Банк России разрешил компаниям покупать бумаги недружественных эмитентов

Ранее Банк России ввел с 1 октября ограничения на приобретение неквалифицированными инвесторами — физическими лицами иностранных ценных бумаг. Ограничения не распространяются на иностранные ценные бумаги, в отношении которых до 1 октября 2022 года эмитент заключил с российским организатором торговли договор о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация.

"В целях корректного исполнения участниками рынка предписания Банка России об ограничении операций клиентами — физическими лицами, являющимися неквалифицированными инвесторами, Московская биржа публикует список иностранных ценных бумаг, в отношении которых до 1 октября 2022 года заключен договор на оказание услуг листинга", — говорится в сообщении.

Всего в списке 52 ценные бумаги (акции, депозитарные расписки и облигации), среди которых, в частности, акции Polymetal, Yandex, расписки Qiwi, X5, TCS, Globaltrans, VK, HeadHunter, Ozon, Fix Price, Cian и Etalon.