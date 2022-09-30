МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, третий квартал они могут завершить также в минусе — впервые с 2020 года, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ может сократить добычу нефти в ноябре, сообщил Reuters

По состоянию на 8.14 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,36%, до 86,87 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 80,95 доллара.

С начала текущего квартала Brent подешевел на 24,4%, WTI — на 24%. Квартальное снижение нефтяных котировок будет зафиксировано впервые с 2020 года, когда в первом квартале цены обрушились более чем на 60%.

"Плохой квартал для нефти, очевидно, отражение того, что дефицит предложения на рынке сокращается, а риски глобальной рецессии растут", — цитирует агентство Блумберг аналитика Oanda Эдварда Мойю (Edward Moya).

Эксперт также добавил, что энергетические трейдеры ожидают решительных действий со стороны ОПЕК+.