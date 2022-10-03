МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов понедельника демонстрирует уверенный рост, на 4% и более, во многом за счёт роста нефтяных котировок, которые прибавляют примерно теми же темпами, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.06 мск растёт на 4,07%, до 2036,91 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,46%, до 1102,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек, достигая 58,29 рубля, евро — падает на 3,35 рубля, до 53,35 рубля. При этом официальный курс Центробанка для доллара на вторник — 57,57 рубля, евро — 54,39 рубля.

Российский рынок акций заметно подрастает в понедельник после существенного снижения в ходе предыдущих двух недель, при этом индекс Мосбиржи превысил отметку 2000 пунктов, констатирует Игорь Додонов из ФГ "Финам". Цены на нефть ускорили рост до пяти процентов

"Поводами для отскока стали заметный подъем цен на нефть в ожидании итогов предстоящего на этой неделе заседания ОПЕК+ и пока довольно умеренная реакция стран Запада на подписание президентом Владимиром Путиным договоров о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", — поясняет эксперт.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла в последние минуты более чем на 4%, но сейчас темп роста ещё ускорился — более чем до 5%, до 89,5 доллара за баррель.

"Более мягкие, чем многие опасались, новые антироссийские санкции, объявленные в пятницу и на выходных, позволили развить более уверенное восстановление нашего рынка", — добавил Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ СТОИМОСТИ

В лидерах роста котировок — акции "Мечела" (+10,4%), "Полюса" (+8,64%), "Роснефти" (+6,8%), "Алросы" (+5,55%), ММК (+5,4%), ВТБ (+5,12%), "Новатэка" (+3,88%), расписки компании "О'кей" (+17,8%), Globaltrans (+13,13%), Ozon (+10,85%), "Циана" (+10,48%), TCS (+6,7%). "Газпром" сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 40,4 процента

"Акции Сбербанка дорожали на 1,8%. Финансовая организация выставила на продажу 19 торговых центров, ранее принадлежавших группе "Регионы". Предполагаемая сумма продажи составляет около 27 миллиардов рублей", — также обращает внимание Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

При этом лидерами падения стоимости — акции "Газпрома" (-0,65%) и "Фосагро" (-0,62%).

Сам сектор нефти и газа растёт более чем на 3,5% за счёт "отскока" нефтяных бумаг. Акции "Газпрома" в этом ралли не участвуют, но есть позитив и для них, дополнил Кочетков.

"Компания сообщила, что проводит манипуляции по снижению давления в "В" ветке "Северного потока 2", которая могла не пострадать в результате саботажа на российских газопроводах в Балтийском море. После снижения давления компания может попытаться оценить материальное состояние уцелевшей ветки для возможных будущих поставок", — пояснил Кочетков.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Текущую сессию российские акции имеют все шансы закрыть в уверенном плюсе, однако сохраняющиеся антирисковые настроения на зарубежных рынках капитала и повышенные внешнеполитические риски, мы считаем, могут не позволить как-то существенно развить отскок в ближайшие дни, предполагает Додонов.

В частности, инвесторы будут ожидать решения ЕС о расширении антироссийских санкций – сигналы на эту тему могут поступить с неформального саммита Евросоюза, который пройдет 6-7 октября, поясняет он.

И всё же восходящее движение пока выглядит как коррекция просадки предыдущих недель, считает Бабин. Вызвавшие ее факторы остаются в силе, прежде всего это большая политическая неопределенность на мировой арене, а также увеличение налогов на отдельные отрасли в России, заключает он.