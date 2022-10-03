Российский рынок акций растет более чем на четыре процента при поддержке дорогой нефти
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов понедельника демонстрирует уверенный рост, на 4% и более, во многом за счёт роста нефтяных котировок, которые прибавляют примерно теми же темпами, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 16.06 мск растёт на 4,07%, до 2036,91 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,46%, до 1102,83 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек, достигая 58,29 рубля, евро — падает на 3,35 рубля, до 53,35 рубля. При этом официальный курс Центробанка для доллара на вторник — 57,57 рубля, евро — 54,39 рубля.
Российский рынок акций заметно подрастает в понедельник после существенного снижения в ходе предыдущих двух недель, при этом индекс Мосбиржи превысил отметку 2000 пунктов, констатирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".
"Поводами для отскока стали заметный подъем цен на нефть в ожидании итогов предстоящего на этой неделе заседания ОПЕК+ и пока довольно умеренная реакция стран Запада на подписание президентом Владимиром Путиным договоров о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", — поясняет эксперт.
Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла в последние минуты более чем на 4%, но сейчас темп роста ещё ускорился — более чем до 5%, до 89,5 доллара за баррель.
"Более мягкие, чем многие опасались, новые антироссийские санкции, объявленные в пятницу и на выходных, позволили развить более уверенное восстановление нашего рынка", — добавил Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ СТОИМОСТИ
В лидерах роста котировок — акции "Мечела" (+10,4%), "Полюса" (+8,64%), "Роснефти" (+6,8%), "Алросы" (+5,55%), ММК (+5,4%), ВТБ (+5,12%), "Новатэка" (+3,88%), расписки компании "О'кей" (+17,8%), Globaltrans (+13,13%), Ozon (+10,85%), "Циана" (+10,48%), TCS (+6,7%).
"Акции Сбербанка дорожали на 1,8%. Финансовая организация выставила на продажу 19 торговых центров, ранее принадлежавших группе "Регионы". Предполагаемая сумма продажи составляет около 27 миллиардов рублей", — также обращает внимание Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".
При этом лидерами падения стоимости — акции "Газпрома" (-0,65%) и "Фосагро" (-0,62%).
Сам сектор нефти и газа растёт более чем на 3,5% за счёт "отскока" нефтяных бумаг. Акции "Газпрома" в этом ралли не участвуют, но есть позитив и для них, дополнил Кочетков.
"Компания сообщила, что проводит манипуляции по снижению давления в "В" ветке "Северного потока 2", которая могла не пострадать в результате саботажа на российских газопроводах в Балтийском море. После снижения давления компания может попытаться оценить материальное состояние уцелевшей ветки для возможных будущих поставок", — пояснил Кочетков.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Текущую сессию российские акции имеют все шансы закрыть в уверенном плюсе, однако сохраняющиеся антирисковые настроения на зарубежных рынках капитала и повышенные внешнеполитические риски, мы считаем, могут не позволить как-то существенно развить отскок в ближайшие дни, предполагает Додонов.
В частности, инвесторы будут ожидать решения ЕС о расширении антироссийских санкций – сигналы на эту тему могут поступить с неформального саммита Евросоюза, который пройдет 6-7 октября, поясняет он.
И всё же восходящее движение пока выглядит как коррекция просадки предыдущих недель, считает Бабин. Вызвавшие ее факторы остаются в силе, прежде всего это большая политическая неопределенность на мировой арене, а также увеличение налогов на отдельные отрасли в России, заключает он.
https://1prime.ru/Financial_market/20221003/838340914.html