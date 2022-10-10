МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "СПБ биржа" со среды добавит на торги 42 новых эмитентов с листингом в Гонконге. Эксперты объяснили лидерство юаня на российской бирже

"СПБ биржа" 12 октября 2022 года начнет торги акциями 42 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив общее число предлагаемых акций региона до 58", — сообщает российская площадка.

"СПБ биржа" собирается предоставить доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая. В их число входят ценные бумаги Lenovo, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Net Ease, Semiconductor Manufacturing, Bilibili, Geely Automobile Holdings, Li Auto, NIO, X Peng, AIA Group.

В итоге общая рыночная капитализация ценных бумаг, которые начнут торговаться с 8.00 мск в среду, составляет 6,35 триллиона гонконгских долларов (почти 810 миллиардов долларов США). Торги и расчеты по ценным бумагам осуществляются в гонконгских долларах, конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров, заключает биржа.

"СПБ биржа" впервые начала биржевые торги гонконгскими ценными бумагами 20 июня, предложив российским инвесторам 12 акций. 5 октября на торги были добавлены ещё четыре акции, депозитарные расписки на которые были ранее делистингованы с американских бирж.

Таким образом, у инвесторов на "СПБ бирже" будет доступ к ценным бумагам 1846 международных компаний. Эта площадка — крупнейшая в России биржа, организующая торги иностранными ценными бумагами.