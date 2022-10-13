ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — ПРАЙМ. "СПБ биржа" предварительно договорилась с одним из иностранных участников по обмену части активов из попавшего под блокирующие санкции Национального расчетного депозитария (НРД) во внешнем депозитарии — примерно на 300 миллионов долларов, заявил глава торговой площадки Роман Горюнов. "СПБ биржа" добавит на торги 42 акции с листингом в Гонконге

"У нас есть предварительная договоренность с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии", — сообщил он на уральской конференции НАУФОР.

"В результате примерно на 300 миллионов долларов мы разблокируем клиентских активов. На следующей неделе механизм, как это будет происходить, объявим", — добавил он.

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) — одна из ключевых компаний российской финансовой инфраструктуры. Обладая статусом центрального депозитария РФ, НРД осуществляет обслуживание ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом "О центральном депозитарии", а также других российских и иностранных эмиссионных ценных бумаг. Евросоюз внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций.