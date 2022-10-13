МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем остаются на уровне предыдущего закрытия, как это было и утром, рынки ожидают публикации данных о недельных запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. МЭА немного снизило прогноз по спросу на нефть в мире

По состоянию на 13.36 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически растёт на 0,03%, до 92,48 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — снижается на столь же незначительные 0,09%, до 87,19 доллара.

В четверг цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики, пока рынки пребывают в ожидании статистики запасов этого сырья в США, публикация которой случится вечером. Аналитики полагают, что показатель вырос на 1,8 миллиона баррелей за последнюю неделю и достиг 431 миллиона баррелей.

Тем временем по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы этого вида сырья в стране за неделю по 7 октября подскочили более чем на 7 миллионов баррелей.