МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по основным биржевым индексам и снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Аналитики оценили, до каких уровней ФРС может повысить ставку

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе вырастут на 1,3%, до 1977 пунктов и на 0,6%, до 997 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 1,5 доллара, до 94,8 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет в пределах 0,5 цента, до 0,973 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара подрастет на 44 копейки, до 62,55 рубля, евро — на 12 копеек, до 60,83 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Главными для мировых рынков остаются данные по инфляции в крупнейших экономиках и возможная реакция на них со стороны центробанков. Так, потребительские цены в США в сентябре выросли слабее, чем в августе, но сильнее рыночных ожиданий. Фактически это открывает путь к повышению базовой процентной ставки ФРС США в ноябре еще на 0,75 процентного пункта", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Поддержку рынкам на неделе может оказать сезон публикации квартальных результатов в США. Отчеты крупнейших банков традиционно могут служить сигналом для покупки акций. При этом любое упоминание от ФРС о решимости в борьбе с инфляцией может привести к коррекционному снижению", — добавляет он.

На предстоящей неделе инвесторы также продолжат следить за публикацией ключевых статданных, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В понедельник отметим торговый баланс Китая по итогам сентября, во вторник китайскую статистику дополнят важные показатели – ВВП, объемы промпроизводства, розничных продаж. Кроме того, 18 октября станет известно, как за минувший месяц изменился объем промышленного производства в США", — напоминает он.

В середине предстоящей недели в США будет опубликована "бежевая книга", что может добавить негатива на рынки, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Кроме того, сейчас идет публикация квартальной корпоративной отчетности, и пока данные выходят очень хорошими, что может сформировать уверенность в более сильном повышении ставки со стороны ФРС, также указывает он.

"В четверг основная статистика также выйдет в Штатах, в том числе еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице, продажи домов на вторичном рынке недвижимости. Также в четверг станет известно о состоянии платежного баланса еврозоны. Из пятничной статистики обратим внимание на октябрьский индекс потребительского доверия в еврозоне", — добавляет Бахтин.

"Нефть на предстоящей неделе, скорее всего, немного снизится из-за укрепления доллара и некоторого снижения геополитических рисков относительно поставок нефти. Скорее всего, основные торги будут проходить в диапазоне 93-95 долларов за баррель, и нельзя исключать консолидации рынка около уровней 95 долларов", — считает Манько.

Нефтяные фьючерсы до закрепления выше среднесрочных сопротивлений в районе 97,6 доллара и 93 долларов для Brent и WTI соответственно остаются в основном в нисходящем тренде, который обеспечивается сохранением рисков в отношении мирового спроса, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Ситуация, однако, может измениться в случае возобновления глобального аппетита к риску (пусть даже в рамках коррекции). При позитивном сценарии цены вернутся к пикам конца августа 105,42 доллара и 97,65 доллара соответственно, полагает аналитик.

"Особый интерес для инвесторов на следующей неделе при этом будут представлять данные по торговому балансу Китая за сентябрь и, в частности, объемы импорта нефти Поднебесной. Перспективы второй по величине экономики мира будут обсуждаться и на съезде Коммунистической партии Китая: любые позитивные сигналы в этом отношении должны быть благоприятны для нефтяных котировок", — говорит она. Фунт стерлингов дешевеет к доллару на политических новостях из Британии

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Российский рубль с началом налогового периода октября получит поддержку со стороны экспортеров и слегка скорректируется вверх, рассчитывает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Рубль после достижения локальных минимумов может скорректироваться вверх, также считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Поддержку рублю могут оказать приближение налогового периода и высокие цены на нефть. Закрепление же курсов выше 65 рублей за доллар, 64 рублей за евро и 8,55 рубля за юань откроет перед российской валютой новые горизонты снижения", — добавляет она.

Рубль, с высокой долей вероятности, укрепится из-за приближения налогового периода: можно ожидать тестирования курсом уровня поддержки 60 рублей за доллар, рассчитывает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Однако ближе к концу недели курс вернется в диапазон 61-62 рубля за доллар, добавляет он.

Ситуация на российском валютном рынке может продолжить стабилизироваться по мере сокращения дефицита валюты недружественных стран, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В частности, этому может способствовать продажа валюты компаниями-экспортерами для подготовки к октябрьскому налоговому периоду. На этом фоне на следующей неделе у курса сохраняется потенциал к движению ниже 62 рублей за доллар", — резюмирует он. МВФ рекомендовал европейским центробанкам продолжать жесткую политику

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На российском фондовом рынке может наблюдаться рост в рамках коррекции, при этом ближайшим важным уровнем является значение индекса Мосбиржи в 2000 пунктов, который с высокой долей вероятности будет взят, полагает Манько из РИА Рейтинга.

"На предстоящей неделе в фокусе нет корпоративных событий, за исключением возможной публикации операционных результатов за третий квартал некоторыми компаниями. Динамику на фондовом рынке определит новостной фон, и, в некоторой степени, техническая картина. Волатильность снижается", — говорит Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Он ожидает, что индекс Мосбиржи будет находиться преимущественно в диапазоне 1950–2050 пунктов.

Впрочем, Кожухова из ИК "Велес Капитал" полагает, что индексы Мосбиржи и РТС начнут очередную неделю ниже важных краткосрочных сопротивлений 2050 и 1060 пунктов, что говорит о сохранении рисков возвращения к локальным минимумам и закрепления ниже 2000 и 1000 пунктов при отсутствии геополитических или иных значимых экономических улучшений.

Индикаторы при этом могут подняться в район обозначенных значений в рамках восходящей коррекции, а закрепление выше будет свидетельствовать о хороших шансах продолжения краткосрочного роста, добавляет она.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что российский рынок акций в краткосрочной перспективе останется в боковой консолидации, при этом в случае новых волн ослабления рубля, роста сырьевых цен и улучшения общего настроения на рынках мы можем увидеть попытки тестирования уровней выше 2000 пунктов по индексу Мосбиржи. Новак предрек Европе энергетическую бедность после ЧП на "Северных потоках"

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Несколько лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции металлургов, а хуже — строительных компаний и ритейла. Хорошая статистика по инфляции в России и отсутствие сильных плохих новостей, вероятно, продолжит тренд на рост стоимости облигаций и в первую очередь среднесрочных", — считает Манько из РИА Рейтинга.

По мнению Ващенко из Freedom Finance Global, лучше рынка могут торговаться акции телекомов, энергетики и нефтегаза, а аутсайдерами могут стать отдельные бумаги финсектора.

"С фундаментальной точки зрения особый интерес на следующей неделе представляет заседание совета директоров "Газпрома" по инвестпрограмме, которое состоится в понедельник, и может содержать в том числе новости о дальнейших планах эмитента по дивидендам. "Детский мир", "Русгидро" и "Распадская" должны представить операционные результаты за третий квартал, а на макроэкономическом фронте выйдут данные по производственной инфляции России за сентябрь и начнутся переговоры о создании газового хаба в Турции", — обращает внимание Кожухова из ИК "Велес Капитал".