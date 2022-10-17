МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем несколько поднимаются в отсутствие какого-то одного преобладающего фактора для ярко выраженного роста или падения, а в целом в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику, следует из данных торгов. Пошлина на экспорт российской нефти снизится с 1 ноября

По состоянию на 13.01 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,31%, до 91,91 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 84,92 доллара.

Ранее в ходе торгов котировки слабо снижались, а затем снова возвращались к росту.

Рынки продолжают оценивать базовые факторы: перспективы спроса предложения.

Так, трейдеры продолжают следить за сигналами от ОПЕК+. Ранее страны-участницы соглашения приняли решение о сокращении совокупной нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, и продлило действие договорённостей до конца будущего года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

В то же время инвесторы продолжают опасаться рецессии, поскольку мировые центробанки склонны поднимать ключевые ставки для борьбы с инфляцией. Такая ситуация может отразиться на перспективах спроса.