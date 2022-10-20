МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) и администрации президента США Джо Байдена опасаются рисков обвала американского фондового рынка по аналогии с распродажами на британских торговых площадках, сообщает New York Times со ссылкой на источники. Фондовые индексы США растут на корпоративной отчетности

"Представители ФРС, министерства финансов и Белого дома пытаются выяснить, могут ли Соединенные Штаты испытать собственное потрясение и обвал рынка, которое способно ударить по домохозяйствам и усложнить борьбу против высокой инфляции", — говорится в публикации.

Отмечается, что для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. По словам собеседников газеты, полученные оценки говорят о рисках сильного обвала, хотя и не подтверждают такой сценарий в ближайшее время.

"Риск финансового кризиса вырос из-за резкого повышения учетных ставок со стороны центробанков", — пишет издание.

Как стало известно, представители ФРС при общении с экспертами рынка спрашивали о трех негативных сценариях развития событий. В частности, они интересовались наличием в США инвестиционного класса, схожего с британскими пенсионными фондами, который может столкнуться со значительной и недооцененной угрозой.

Кроме того, в ведомстве хотели знать, насколько сильно проблемы в экономиках других стран могут ударить по финансовой системе США, например, сподвигнув крупнейших кредиторов страны начать активную покупку или распродажу американского госдолга.

Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.