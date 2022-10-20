New York Times: ФРС и Белый дом опасаются обвала фондового рынка США по примеру Британии
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) и администрации президента США Джо Байдена опасаются рисков обвала американского фондового рынка по аналогии с распродажами на британских торговых площадках, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
"Представители ФРС, министерства финансов и Белого дома пытаются выяснить, могут ли Соединенные Штаты испытать собственное потрясение и обвал рынка, которое способно ударить по домохозяйствам и усложнить борьбу против высокой инфляции", — говорится в публикации.
Отмечается, что для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. По словам собеседников газеты, полученные оценки говорят о рисках сильного обвала, хотя и не подтверждают такой сценарий в ближайшее время.
"Риск финансового кризиса вырос из-за резкого повышения учетных ставок со стороны центробанков", — пишет издание.
Как стало известно, представители ФРС при общении с экспертами рынка спрашивали о трех негативных сценариях развития событий. В частности, они интересовались наличием в США инвестиционного класса, схожего с британскими пенсионными фондами, который может столкнуться со значительной и недооцененной угрозой.
Кроме того, в ведомстве хотели знать, насколько сильно проблемы в экономиках других стран могут ударить по финансовой системе США, например, сподвигнув крупнейших кредиторов страны начать активную покупку или распродажу американского госдолга.
Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://1prime.ru/Financial_market/20221020/838518276.html