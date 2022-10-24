МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после выхода макростатистики в Китае, следует из данных торгов и комментария аналитика. Китай опубликовал экономическую статистику за 3 квартала 2022 года

По состоянию на 8.09 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,54%, до 90,85 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 84,53 доллара.

Стоимость нефти снижается в понедельник утром, пока рынки реагируют на публикацию статистики в Китае. Так, Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти на 4,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

При этом ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%, а за первые три квартала — на 3%, сообщило государственное статистического бюро КНР.

По словам экономиста банка ING Айрис Пан (Iris Pang), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, улучшение ситуации — это "в основном результат более гибкого противовирусного контроля, который изолирует отдельные здания или кварталы, а не целые города".

"Большее количество блокировок — это все еще большая неопределенность… Эта неопределенность означает, что эффективность политики стимулирования экономического роста будет подорвана", — добавил эксперт.