МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 31 октября предоставит участникам торгов возможность заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо, говорится в сообщении торговой площадки. В ЦБ заявили, что профучастники рынка ценных бумаг выдержали шок санкций

"СПБ Биржа" предоставит возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам с 31 октября 2022 года заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо. Это будет возможно благодаря тому, что "СПБ Банк" — расчетный депозитарий биржи — переведет часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов", — сообщила пресс-служба площадки.

Уточняется, что стоимость ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы субсчетов депо и станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит 312 миллионов долларов (оценка на 19 октября 2022 года).

"Иностранные ценные бумаги, которые будут переведены на торговые разделы, СПБ Банк распределит среди участников торгов пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у участников торгов на неторговых разделах. Каждый участник торгов (брокер) будет самостоятельно определять порядок распределения полученных ценных бумаг среди своих клиентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. "Этот инвестор обменяет внутри "СПБ Банка" свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет НРД (Национальный расчетный депозитарий — ред.), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД. При такой процедуре обмена дисконтов не возникает: такие операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи", — говорится в сообщении.

У ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы, сменится цепочка учета прав: она не будет включать НРД. Инвесторы смогут совершать биржевые сделки с такими бумагами после завершения депозитарной операции СПБ Банком. Процедура перевода иностранных ценных бумаг на торговые разделы для инвесторов произойдет автоматически без возникновения каких-либо дополнительных издержек, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется, заключает биржа.

Ранее в октябре глава торговой площадки Роман Горюнов заявил, что "СПБ биржа" предварительно договорилась с одним из иностранных участников по обмену части активов из попавшего под блокирующие санкции НРД во внешнем депозитарии — примерно на 300 миллионов долларов.