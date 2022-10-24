МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение, рынки продолжают реагировать на публикацию новостей и макростатистики в Китае, следует из данных торгов и комментария аналитика. Китай опубликовал экономическую статистику за 3 квартала 2022 года

По состоянию на 12.51 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,42%, до 90,04 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,6%, до 83,69 доллара. Ранее утром цены на нефть снижались примерно на 0,5%.

Стоимость нефти ускорила снижение в понедельник днем, инвесторы продолжают оценивать публикацию ряда статистик и новостей в Китае. Так, по итогам первых трех кварталов 2022 года Китай сократил объемы импорта нефти на 4,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. При этом ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%, а за первые три квартала — на 3%, сообщило государственное статистического бюро КНР.

Кроме того, рынки реагируют на новости о том, что Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Так, трейдеры опасаются продолжения жесткой политики КНР относительно заболеваемости коронавирусом, поскольку карантинные ограничения вредят экономике и, в свою очередь, снижают спрос на нефть.

"В ближайшей перспективе настроения на рынке Китая могут оставаться осторожными из-за опасений, что при новом руководстве акцент будет смещен в сторону усиления государственного контроля в противовес рыночному подходу… Путь выхода из политики нулевой заболеваемости коронавирусом пока не ясен", — приводит агентство Блумберг мнение главного экономиста по Китаю в Credit Agricole CIB Сяоцзя Чжи (Xiaojia Zhi).