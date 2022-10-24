МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Разблокировка "СПБ биржей" части замороженных иностранных ценных бумаг клиентов — положительная новость для рынка, и теперь он будет ожидать аналогичных решений в отношении остальных эмитентов, заявил РИА Новости руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Аналитики объяснили причины роста прибыли Visa и Mastercard

"СПБ биржа" ранее в понедельник заявила, что с 31 октября благодаря договоренности с иностранным институциональным инвестором даст возможность совершать сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее заблокированных из-за международных санкций, стоимостью чуть более 300 миллионов долларов. Площадка в итоге переведет часть иностранных бумаг (в списке 680 наименований) с неторговых на торговые счета.

"Естественно, это очень положительная новость. "СПБ биржу" можно только похвалить за ее стремление решить данную проблему. Теперь рынок будет ожидать решения по остальному списку эмитентов, которые пока будут находиться в неторговом разделе у клиентов", — говорит Леснов.

По оценкам компании, потенциально могут быть разблокированы порядка 20-25% от всех активов, которые сейчас находятся в неторговом разделе. "У каких-то клиентов разблокируются 80% активов, у каких-то, может, и вовсе ничего не разблокируется. Это зависит от эмитента бумаг, которыми владеет клиент. Если акция не входит в число этих 680 наименований, то активы по-прежнему не будут доступны клиенту для продажи", — отметил эксперт.

По его словам, разблокировка других иностранных ценных бумаг зависит от экономической целесообразности решения этого "загадочного институционного клиента" или какого-либо другого. "Если он видит в этом "экономику", то можно ожидать и продолжения. Но мы скоро должны это узнать", — заключил он.