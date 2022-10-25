МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром, прибавляя треть процента после снижения накануне, свидетельствуют данные торгов. 

Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае

Биржи АТР растут на ослаблении опасений инфляции

По состоянию на 7.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 91,52 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — также на 0,34%, до 84,87 доллара.

Во вторник утром нефтяные котировки растут после заметного снижения днем ранее. Так, в понедельник стоимость нефти марки WTI снизилась на 0,56%, а марки Brent — на 2,45%.

Падение цен в основном было обусловлено реакцией рынков на новости из Китая о том, что Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Инвесторы, в частности, стали опасаться продолжения жестких мер борьбы с коронавирусом в Китае, которые, в свою очередь, вредят экономике и, таким образом, снижают спрос на нефть.

Кроме того, негативно на стоимость нефти повлияла статистика главного таможенного управления Китая, по данным которого в страну уже сократился объем импорта этого сырья — на 4,3% в годовом выражении по итогам первых трех кварталов года.