МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром, прибавляя треть процента после снижения накануне, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР растут на ослаблении опасений инфляции

По состоянию на 7.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 91,52 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — также на 0,34%, до 84,87 доллара.

Во вторник утром нефтяные котировки растут после заметного снижения днем ранее. Так, в понедельник стоимость нефти марки WTI снизилась на 0,56%, а марки Brent — на 2,45%.

Падение цен в основном было обусловлено реакцией рынков на новости из Китая о том, что Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Инвесторы, в частности, стали опасаться продолжения жестких мер борьбы с коронавирусом в Китае, которые, в свою очередь, вредят экономике и, таким образом, снижают спрос на нефть.

Кроме того, негативно на стоимость нефти повлияла статистика главного таможенного управления Китая, по данным которого в страну уже сократился объем импорта этого сырья — на 4,3% в годовом выражении по итогам первых трех кварталов года.