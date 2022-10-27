МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Курс рубля на старте торговой сессии четверга растет к доллару и юаню, но снижается к евро: доллар торгуется у 61,6 рубля, юань — у 8,5 рубля, а курс евро поднимался выше 62 рублей — впервые с 14 октября, следует из данных Московской биржи. Европейские фондовые индексы выросли по итогам среды

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 15 копеек, до 61,60 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,48 рубля, евро — растет на 10 копеек, до 62 рублей, превосходя эту отметку на самом открытии торговой сессии.