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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221027/838602853.html
Курс рубля на Московской бирже растет к доллару и юаню, снижается - к евро
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Курс рубля на старте торговой сессии четверга растет к доллару и юаню, но снижается к евро: доллар торгуется у 61,6 рубля, юань — у 8,5 рубля, а курс евро поднимался выше 62... ПРАЙМ, 27.10.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Курс рубля на старте торговой сессии четверга растет к доллару и юаню, но снижается к евро: доллар торгуется у 61,6 рубля, юань — у 8,5 рубля, а курс евро поднимался выше 62 рублей — впервые с 14 октября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 15 копеек, до 61,60 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,48 рубля, евро — растет на 10 копеек, до 62 рублей, превосходя эту отметку на самом открытии торговой сессии.