МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики, поскольку каких-то значимых азиатских факторов не прослеживается и трейдеры находятся в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) и данных о ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли по итогам среды

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,07%, до 2997,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1957,78 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 1,87%, до 15604 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,47%, до 2282,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6848,4 пункта. Японский Nikkei 225 опускается на 0,19%, до 27379,5 пункта.

Позднее в четверг будут опубликованы итоги заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учётную ставку на 0,75 процентного пункта – до 2% с 1,25%. Некоторые инвесторы считают, что ужесточение монетарной политики негативно сказывается на экономике.

Также в четверг минторг США обнародует первую оценку динамики ВВП страны за прошлый квартал. Согласно прогнозу, американская экономика за этот период выросла на 2,4% после снижения на 0,6% по итогам второго квартала.