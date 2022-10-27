МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)    
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (ноябрь) -42,8 -41,9 (факт)
15:15 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
15:15 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (октябрь) 1,25% 2%
15:15 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (октябрь) 0,75% 1,5%
15:15 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 1,5%  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь) -0,2% 0,6%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2022) -0,6% 2,4%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2022) 9,1% 5,3%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 214 тыс 220 тыс
15:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/    
17:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 3,898%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.10) 544,4 млрд долл (на 14.10)  
  RUB Магнит — финансовые результаты за 3кв2022    
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2022    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2022    
  RUB Fix Price — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB Банк Санкт-Петербург — Наблюдательеый совет (решение об очредном выкупе акций)    
  RUB СОЛЛЕРС Авто — СД (выборы председателя СД, формирование комитетов СД, утверждение бюджета на 2023)    
  RUB РЖД — СД (состав комитетов СД, выборы председателей комитетов)    