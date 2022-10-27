МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в четверг, трейдеры ждут решений, а также макропрогнозов Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов и комментария аналитика. "Царство абсурда". Евросоюз кубарем летит в пропасть глубокой рецессии

По состоянию на 11.46 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,37%, до 7082,2 пункта; французский CAC 40 снижается на 0,46%, до 6246,79 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 13150,6 пункта.

Позднее в четверг будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка. Рынки ожидают повышения учётной ставки на 0,75 процентного пункта – до 2%. После этого на пресс-конференции выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая может дать инвесторам указания о дальнейших действиях регулятора.

"Заседание ЕЦБ будет не столько о его итогах, сколько о прогнозах, слова главы Кристин Лагард о дальнейших шагах по мере приближения к декабрю, когда инфляция в ЕС по-прежнему демонстрирует слабые признаки замедления", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).