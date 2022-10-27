Азиатские биржи закрылись разнонаправленно в ожидании статистики из США и заседания ЕЦБ
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, рынки в отсутствие важных внутрирегиональных новостей пытались предсказать результаты публикации данных о ВВП в США и итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 2982,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1945,38 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,96%, до 15465 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%, до 6845,1 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на 0,32%, до 27345,24 пункта, корейский KOSPI подскочил на 1,74%, до 2288,78 пункта.
Рынки в Азии торговались вразнобой в отсутствие особых ориентиров и обращая внимание на зарубежную повестку, поскольку позднее в четверг появятся важные новости в США и Европе.
Так, аналитики полагают, что ВВП США прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
При этом аналитики также ожидают, что ЕЦБ повысит свою учётную ставку сразу на 0,75 процентного пункта – до 2% с 1,25%, что, в свою очередь, может оказать какое-то усмиряющее воздействие на высокий уровень инфляции в Европе.
"Мы ориентируемся на консенсус, ожидая большого повышения, на 75 базисных пунктов, от ЕЦБ", — сказала агентству Bloomberg глава отдела исследований Amundi Моника Дефан (Monica Defend). "Мы думаем, что они будут сохранять ястребиную позицию до декабря, а затем с началом нового года они могут пересмотреть или немного замедлить темпы. Вчера Центральный банк Канады удивил рынок своим окончательным повышением — мы думаем, что ЕЦБ останется смелым", — заключила эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20221027/838607281.html