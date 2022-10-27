МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, рынки в отсутствие важных внутрирегиональных новостей пытались предсказать результаты публикации данных о ВВП в США и итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Юань поднялся против доллара до максимума за полторы недели

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 2982,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1945,38 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,96%, до 15465 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%, до 6845,1 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на 0,32%, до 27345,24 пункта, корейский KOSPI подскочил на 1,74%, до 2288,78 пункта.

Рынки в Азии торговались вразнобой в отсутствие особых ориентиров и обращая внимание на зарубежную повестку, поскольку позднее в четверг появятся важные новости в США и Европе.

Так, аналитики полагают, что ВВП США прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Европейские биржи снижаются перед заседанием ЕЦБ

При этом аналитики также ожидают, что ЕЦБ повысит свою учётную ставку сразу на 0,75 процентного пункта – до 2% с 1,25%, что, в свою очередь, может оказать какое-то усмиряющее воздействие на высокий уровень инфляции в Европе.

"Мы ориентируемся на консенсус, ожидая большого повышения, на 75 базисных пунктов, от ЕЦБ", — сказала агентству Bloomberg глава отдела исследований Amundi Моника Дефан (Monica Defend). "Мы думаем, что они будут сохранять ястребиную позицию до декабря, а затем с началом нового года они могут пересмотреть или немного замедлить темпы. Вчера Центральный банк Канады удивил рынок своим окончательным повышением — мы думаем, что ЕЦБ останется смелым", — заключила эксперт.