МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг не демонстрируют единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Ставка 30-летней ипотеки США достигла максимума с 2001 года

По состоянию на 13.18 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,33%, до 31973 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на те же 0,33%, до 11406,25 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 символически увеличивается на 0,08%, до 3844,5 пункта, при этом минутами ранее он демонстрировал снижение.

В четверг фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без единой динамики, инвесторы пребывают в ожидании статистики ВВП страны. Так, аналитики ожидают, что экономика США прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, выросла на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Также аналитики полагают, что Европейский центробанк (ЕЦБ) повысит свою учетную ставку сразу на 0,75 процентного пункта – до 2% с 1,25%, что, в свою очередь, может оказать какое-то усмиряющее воздействие на высокий уровень инфляции в Европе.

"ЕЦБ придется закрыть глаза на признаки замедления экономической активности, поскольку он борется за возвращение инфляции под контроль", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).