Российский рынок акций вырос в основную сессию на 2,08 процента
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ВЫРОС В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ НА 2,08% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20221027/838615804.html
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ВЫРОС В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ НА 2,08% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20221027/838615804.html
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