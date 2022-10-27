МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга преимущественно ростом после решения по монетарной политике Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов. Курс евро вновь опустился ниже доллара после решения ЕЦБ

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25% — до 7073,69 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,51%, до 6244,03 пункта, немецкий DAX вырос на 0,12%, до 13211,23 пункта.

В четверг днем Европейский центробанк опубликовал свое решение по монетарной политике. По итогам октябрьского заседания регулятор второй раз подряд повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 2% с 1,25% годовых.

Кроме того, регулятор счел уместным дальнейшее повышение ставки для достижения уровня инфляции в 2%.

Оптимизму инвесторов способствовали данные по Германии. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на ноябрь вырос до минус 41,9 пункта с пересмотренного значения октября в минус 42,8 пункта.