Основные европейские фондовые индексы закрылись в основном ростом после итогов заседания ЕЦБ
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга преимущественно ростом после решения по монетарной политике Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25% — до 7073,69 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,51%, до 6244,03 пункта, немецкий DAX вырос на 0,12%, до 13211,23 пункта.
В четверг днем Европейский центробанк опубликовал свое решение по монетарной политике. По итогам октябрьского заседания регулятор второй раз подряд повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 2% с 1,25% годовых.
Кроме того, регулятор счел уместным дальнейшее повышение ставки для достижения уровня инфляции в 2%.
Оптимизму инвесторов способствовали данные по Германии. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на ноябрь вырос до минус 41,9 пункта с пересмотренного значения октября в минус 42,8 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20221027/838616825.html