МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается, котировки этого драгоценного металла реагируют на статистику по ВВП США и укрепление курса доллара, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

По состоянию на 19.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,75 доллара, или на 0,34%, до 1 663,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,35%, до 19,418 доллара за унцию.

Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США лишь на 2,4%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,61%, до 110,37 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает снижение цены на этот драгоценный металл.

Портал MarketWatch цитирует старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff), который считает, что "уверенный отскок индекса доллара США и некоторые оптимистичные экономические данные из США" обеспечивают снижение стоимости золота.