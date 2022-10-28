МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют снижение в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Банк Японии снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

По состоянию на 8.10 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,21%, до 2946,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,77%, до 1911,02 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 2,61%, до 15026 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,57%, до 2275,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%, до 6783,7 пункта, японский Nikkei 225 — 0,74%, до 27143 пунктов.

Эта неделя отметилась значительной волатильностью на рынках Азии. В начале недели инвесторы отыгрывали политические новости из Китая, на фоне которых фондовые индексы страны сильно снизились. В частности, Hang Seng в понедельник обрушился сразу на 6%.

Инвесторы также продолжают следить за сезоном отчетности. На этой неделе о своих результатах отчитались крупнейшие высокотехнологичные компании. Так, например, в четверг после закрытия основных торгов вышел отчет Amazon, после которого акции компании на постторгах обвалились на 13%.

Ранее в пятницу прошло заседание Банка Японии, по итогам которого регулятор сохранил свою учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Центробанк также понизил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году (с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года) до 2% с ожидавшихся в июле 2,4%, при этом повысив ожидания по инфляции — до 2,9% с 2,3%.