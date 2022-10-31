Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex вырос на 0,14 процента к 8.03 мск
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник слабо поднимается, при этом показатель готов по итогам октября продемонстрировать снижение седьмой месяц подряд, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают ждать заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 8.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,35 доллара, или на 0,14%, до 1 647,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,04%, до 19,155 доллара за унцию.
С начала месяца золото потеряло почти 1,5% стоимости. При этом котировки падают уже седьмой месяц подряд, за это время драгоценный металл подешевел почти на 16%. В конце марта золото стоило примерно 1 955 долларов.
Удешевление золота на протяжении этого времени сопровождалось укреплением доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) по итогам марта составлял 98,3 пункта, а начать ноябрьское торги готовится выше отметки в 110 пунктов. Удорожание доллара делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой, что сдерживает спрос на драгоценный металл.
Важным событием недели является очередное двухдневное заседание Федрезерва, которое запланировано на 1-2 ноября. По данным CME Group, ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, к которому чувствительно золото.
https://1prime.ru/Financial_market/20221031/838650700.html