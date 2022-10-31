МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник слабо поднимается, при этом показатель готов по итогам октября продемонстрировать снижение седьмой месяц подряд, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают ждать заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Стоимость евро к доллару слабо меняется

По состоянию на 8.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,35 доллара, или на 0,14%, до 1 647,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,04%, до 19,155 доллара за унцию.

С начала месяца золото потеряло почти 1,5% стоимости. При этом котировки падают уже седьмой месяц подряд, за это время драгоценный металл подешевел почти на 16%. В конце марта золото стоило примерно 1 955 долларов.

Удешевление золота на протяжении этого времени сопровождалось укреплением доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) по итогам марта составлял 98,3 пункта, а начать ноябрьское торги готовится выше отметки в 110 пунктов. Удорожание доллара делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой, что сдерживает спрос на драгоценный металл.

Важным событием недели является очередное двухдневное заседание Федрезерва, которое запланировано на 1-2 ноября. По данным CME Group, ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, к которому чувствительно золото.