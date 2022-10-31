МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Несмотря на энергетический переход, для удовлетворения мировой потребности в нефти требуются дополнительные капиталовложения в нефтегазовую отрасль в размере 12,1 трлн долларов США. Об этом свидетельствует годовой прогноз ОПЕК, представленный в понедельник, сообщает Reuters.

Другие эксперты мирового рынка нефти ожидают, что спрос на нефть достигнет плато до 2030 года из-за увеличения использования возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Еще одно десятилетие роста спроса на нефть станет благоприятной новостью для стран ОПЕК, зависимых от доходов от экспорта нефти. Представители альянса считают, что нефть нельзя исключать из энергетического перехода, тогда как увлечение инвесторов принципами ESG (экологического, социального и корпоративного управления) усугубляет дефицит капиталовложений в нефтегазовую промышленность.

"В совокупности капиталовложения в нефтяной сектор к 2045 году должны составить 12,1 трлн долларов", — считает генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Этот показатель был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с прогнозом, представленным в прошлом году.

"Хронический дефицит капиталовложений в мировой нефтяной отрасли, наблюдавшийся в последние несколько лет вследствие спада производства, пандемии, а также политики, направленной на завершение финансирования проектов в области ископаемого топлива, вызывает наиболее серьезные опасения", — добавляет он.

В 2020 году, когда пандемия нанесла удар по мировому спросу на нефть, в ОПЕК пересмотрели ожидания и заявили, что спрос будет замедляться. В течение многих лет до этого альянс прогнозировал постоянный рост мирового потребления нефти. Представленный в понедельник отчет свидетельствует о том, что в ОПЕК предполагают достижение плато спроса после 2035 года.

Другие компании и банки ожидают, что пик спроса будет пройден намного раньше этого срока.

Впервые в истории модель Международного энергетического агентства (IEA) предположила, что мировой спрос на все типы ископаемого топлива достигнет пика, а спрос на нефть начнет стагнировать в середине следующего десятилетия.

Согласно отчету ОПЕК, спрос на нефть в 2023 году достигнет 103 млн баррелей в день, что на 2,7 млн баррелей в день выше по сравнению с 2022 годом. Текущая оценка спроса в 2023 году на 1,4 млн баррелей в день превышает прошлогодний прогноз.

Кроме того, ОПЕК повысила среднесрочный прогноз спроса (до 2027 года): к концу указанного периода спрос будет почти на 2 млн баррелей в день выше по сравнению с прошлым годом.

Повышение прогноза отражает более активное восстановление в 2022 и 2023 годах, а также "пристальное внимание к вопросам энергетической безопасности". Эти факторы замедляют переход от нефти к другим энергоносителям, таким как природный газ, стоимость которого резко выросла на фоне российско-украинского конфликта.

К 2030 году мировой спрос в среднем составит 108,3 млн баррелей в день, что выше уровней 2021 года. Прогноз на 2045 год повышен до 109,8 млн баррелей в день с 108,2 млн баррелей в день в 2021 году. Последние несколько лет ОПЕК понижала прогнозы на 2045 год.

ОПЕК+ снова сокращает целевой уровень нефтедобычи. По оценкам картеля, в среднесрочной перспективе будет сохраняться ограниченное предложение. При этом добыча ОПЕК в 2027 году будет ниже уровней 2022 года, в то время как предложение из стран вне картеля увеличится.

Тем не менее обновленные прогнозы ОПЕК вполне оптимистичны: доля картеля на нефтяном рынке, вероятно, будет увеличиваться. Прошлогодний прогноз предполагал, что нехватка предложения в США достигнет пика в районе 2030 года, теперь же ожидается, что это пройдет в период 2025-2030 годов.

"Судя по всему, нефть пока будет оставаться основным видом топлива в мировом списке важнейших энергоносителей", — говорится в отчете.