МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Доллар США вырос в понедельник, восстановив часть позиций, утраченных ранее в течение месяца. Это произошло в начале недели, насыщенной важными данными и заседаниями центральных банков, включая заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы — сообщает агентство Reuters.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,36% до 0,9932, пара британский фунт/доллар США упала на 0,67% до 1,1537, а пара доллар США/японская иена выросла на 0,82% до 148,6 на фоне продолжающегося укрепления доллара после периода слабости.

Тем не менее, доллар нацелен на месячное падение по итогам октября (первое с мая и лишь второе в этом году) на растущих ожидания в отношении того, что ФРС на своем заседании, которое начинается во вторник и завершится в среду, может подать сигнал о менее агрессивном понижении процентных ставок.

Правда, в конце прошлой недели эта тема начала иссякать и в понедельник была уже менее актуальной.

"Валютные рынки заняли выжидательную позицию перед заседанием Комитета по операциям на открытом рынке ФРС… после того как некоторые другие центральные банки перешли на более сбалансированный тон", — отмечает Сэми Чаар, главный экономист Lombard Odier.

"Вопрос заключается в том, последует ли их примеру ФРС, — размышляет он. — Разворота в сторону смягчения не будет, поскольку смягчать финансовые условия еще слишком рано, но будет ли предложено что-то более сбалансированное, вместо очередного сюрприза с более агрессивным ужесточением?"

Центральные банки Австралии и Канады на заседаниях в октябре оба повысили процентные ставки меньше, чем ожидалось, и рынки также разглядели примирительные нотки в решении Европейского центрального банка, чье заседание состоялось на прошлой неделе. ЕЦБ повысил ставки на 75 базисных пунктов.

Ожидается, что по результатам своего заседания в среду ФРС четвертый раз подряд поднимет ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом рынок полагает, что с вероятностью около 50% на декабрьском заседании ставка будет повышена всего на 50 базисных пунктов.

Евро едва отреагировал на выход в понедельник данных, показавших, что инфляция в еврозоне превысила ожидания и достигла нового рекордного максимума 10,7%.

"Поскольку в четверг и пятницу выходили национальные отчеты по инфляции, данные еврозоны были восприняты как устаревшие новости", — говорит Чаар.

В понедельник также были опубликованы данные, указавшие, что в октябре Япония потратила рекордную сумму в 6,3499 трлн иен (42,8 млрд долларов США) на валютные интервенции в поддержку иены.

Китайский юань упал после выхода в понедельник данных по активности в производственном секторе Китая в октябре. Активность неожиданно упала под давлением ослабления мирового спроса, а также ограничений на фоне новых вспышек COVID-19 внутри страны.

На момент написания статьи на оффшорных торгах пара доллар США/китайский юань торговалась по 7,32.

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего снижения юаня на фоне очевидной слабости экономики, — говорит экономист ING Ирис Пан. — Наряду с ростом числа заражений COVID и вероятности локдаунов все труднее оптимистично относиться к юаню".

В четверг состоится заседание Банка Англии, которому предшествовал волатильный период в британской политике и бюджетной сфере. В котировках почти полностью учитывается повышение ставки на 75 базисных пунктов.

Между тем Резервный банк Австралии (РБА) склоняется к более умеренной политике, и ожидается, что во вторник он повысит ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, хотя инфляция в прошлом квартале достигла самого высокого уровня за 32 года.

Пара австралийский доллар/доллар США торгуется со снижением на 0,35%, по 0,6389.

Против бразильского реала доллар США вырос на 2% после того, как бывший президент Луис Игнасио Лула да Силва с небольшим перевесом победил в президентской гонке текущего президента Жаира Болсонару.