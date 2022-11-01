МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с понедельника предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, следует из материалов торговой площадки. Аналитики рассказали об ожиданиях по заседанию ФРС в среду

"СПБ Биржа согласовала с ЦБ и брокерами дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета и с 7 ноября 2022 года предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо", — говорится в сообщении компании.

Ранее биржа собиралась ещё с 31 октября предоставить участникам торгов возможность заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, находившихся на неторговых разделах субсчетов депо. Это могло стать возможным благодаря тому, что "СПБ банк" — расчетный депозитарий биржи — должен перевести часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов. Речь шла о бумагах совокупной стоимостью более 300 миллионов долларов.

Но затем, в прошедшую пятницу, "СПБ биржа" сообщила, что после консультаций с Банком России и брокерами перенесет на несколько дней дату перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета в связи с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов.

В сегодняшнем сообщении также отмечается, что из ранее опубликованного списка исключены ценные бумаги следующих компаний: Yandex (ISIN NL0009805522), Ozon (ISIN US69269L1044), Cian (ISIN US83418T1088), Head Hunter (ISIN US42207L1061), Softline Holding PLC (ISIN US83407L2079), X5 Retail Group N.V. (ISIN US98387E2054).

"Иностранные ценные бумаги, которые будут переведены на торговые разделы, СПБ Банк распределит среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у брокеров на неторговых разделах. Брокеры, в свою очередь, по тому же принципу распределят полученные ценные бумаги среди своих клиентов — инвесторов", — также говорится в сообщении на сайте торговой площадки.