МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара значительно ускорил снижение по отношению к евро и иене после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США четвертый раз подряд повысила ставку — на 75 базисных пунктов

По состоянию на 21.25 мск курс евро к доллару увеличивался до 0,9942 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 0,9874 доллара. Курс доллара к иене падал на 1,4% — до 146,2 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 148,28 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,67%, до 110,73 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 0,9882 доллара, доллар дешевел к иене до 147,03 иены за доллар, а индекс доллара опускался на 0,1%.

По итогам ноябрьского заседания ФРС США четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75-4% годовых. Следующее заседание ФРС пройдет 13-14 декабря.

БИРЖИ

Американские фондовые индексы Nasdaq и S&P 500 перешли к росту после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, индекс Dow Jones ускорил рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.25 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,87% — до 32937,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,39%, до 10933,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3875,73 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,15%, Nasdaq снижался на 0,87%, S&P 500 — на 0,37%.

ФРС США по итогам ноябрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов до уровня 3,75-4% годовых. Показатель находится на максимуме с 2007 года. Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 декабря.