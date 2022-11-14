МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) в пятницу заявила, что не будет вводить запрет на торговлю и хранение металлов, произведенных в России, на своих складах. Значительная доля участников рынка по-прежнему планирует покупать российские металлы в 2023 году. Эксперт объяснил последствия запрета на поставки цветных металлов из России

На LME сообщили, что продолжат отслеживать поставки российских металлов на склады, сертифицированные этой биржей, а также обеспечат прозрачность и будут публиковать регулярные отчеты с января 2023 года, в которых будет указываться процент российских металлов, хранящихся на складах.

Согласно осведомленным источникам, трейдер на рынке сырьевых товаров Glencore приобретет алюминий, произведенный российской компанией "РУСАЛ" в следующем году. Компания "РУСАЛ" уже заключила контракты на поставки 76% первичного алюминия и продуктов с добавленной стоимостью в следующем году.

На LME добавили, что без запрета на склады, сертифицированные этой биржей, вероятно, поступят тонны российских металлов, однако нет признаков того, что это приведет к беспорядку.

"РУСАЛ" является крупнейшим производителем алюминия в мире за пределами Китая. Эта компания покрывает примерно 6% от мирового спроса на алюминий. Российская компания "Норникель" в 2021 году произвела 193 006 тонн рафинированного никеля, или примерно 7% от мирового производства этого металла.