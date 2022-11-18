МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, следует из данных торгов. "И треснул мир напополам": почему нефтяной потолок обречен на провал

По состоянию на 17.42 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,44%, до 86,69 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 3,82%, до 78,52 доллара. Минутами ранее в ходе торгов пятницы марка Brent опускалась в цене ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября.

Ранее глава ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что, по мнению организации, на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года будет присутствовать профицит нефти. Помимо этого, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило, что на рынке нефтяных фьючерсов США уже сейчас впервые почти за год наблюдается переизбыток предложения. В таких условиях цены на нефть падают.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае. Несмотря на то, что недавно некоторые карантинные ограничения были ослаблены, Китай продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Строгие коронавирусные ограничения негативно влияют на китайскую экономику, что представляет риск для спроса на "черное золото" и объясняет снижение цен на это сырье.

"Сейчас на рынке царит неопределенность. Да, спрос в Китае слабый, и это то, о чем мы говорим уже долгое время", — сказала агентству Блумберг главный нефтяной аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Снг (Amrita Sen).