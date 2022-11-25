МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько растут, в целом рынок нерешителен, анализируя факторы Китая и "потолка цен" на сырьё из РФ, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы закрыли торги четверга ростом

По состоянию на 7.44 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,48%, до 85,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 78,53 доллара.

Рынки продолжают оценивать перспективы предложения на рынке. В частности, внимание трейдеров обращено к планам ЕС ввести "потолок цен" на российскую нефть. В четверг газета Politico сообщила, что большинство стран союза поддержали предложение о его введении на уровне 65-70 долларов за баррель.

С другой стороны, есть и сомнения в перспективах глобального спроса, поскольку в Китае был установлен суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом. Эта страна — один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, а карантинные ограничения снижают потребность в сырье.

Позднее агентство Блумберг сообщило, что переговоры ЕС отложены из-за разногласий между странами, а также что обсуждения могут возобновиться в пятницу. После этого на рынке отмечалось слабое удешевление нефти.