Нефть слабо дорожает при прежних факторах - ковида в Китае и "ценового потолка"
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько растут, в целом рынок нерешителен, анализируя факторы Китая и "потолка цен" на сырьё из РФ, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.44 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,48%, до 85,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 78,53 доллара.
Рынки продолжают оценивать перспективы предложения на рынке. В частности, внимание трейдеров обращено к планам ЕС ввести "потолок цен" на российскую нефть. В четверг газета Politico сообщила, что большинство стран союза поддержали предложение о его введении на уровне 65-70 долларов за баррель.
С другой стороны, есть и сомнения в перспективах глобального спроса, поскольку в Китае был установлен суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом. Эта страна — один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, а карантинные ограничения снижают потребность в сырье.
Позднее агентство Блумберг сообщило, что переговоры ЕС отложены из-за разногласий между странами, а также что обсуждения могут возобновиться в пятницу. После этого на рынке отмечалось слабое удешевление нефти.
https://1prime.ru/Financial_market/20221125/838946589.html