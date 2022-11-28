МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают примерно на 3%, стоимость Brent впервые с 11 января опустилась ниже 82 долларов за баррель, рынки реагируют на ситуацию с коронавирусом в Китае, следует из данных торгов и комментария аналитика. Песков рассказал, каким странам Россия не будет поставлять нефть и газ

По состоянию на 8.21 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,96%, до 81,23 доллара за баррель, показатель опустился ниже 82 долларов впервые с 11 января. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,03%, до 73,97 доллара, ранее в ходе торгов показатель опускался ниже 74 долларов впервые с 23 декабря.

Рынки обращают внимание на ситуацию с коронавирусом в Китае, где в субботу было выявлено 39 791 новый случай заражения, что, по данным госкомитета по делам здравоохранения, является наивысшим показателем с начала пандемии. Таким образом, Китай четвертый день подряд зафиксировал суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19. Их рост может стать причиной дальнейшего ужесточения карантинных ограничений, которые, в свою очередь, негативно влияют на китайскую экономику и впоследствии снижают нефтяной спрос.

В воскресенье в центре Пекина прошла демонстрация против ковидных ограничений. Ранее, 24 ноября, были ужесточены ограничительные меры в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, люди теперь вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

"Настроения на рынке нефти остаются негативными, и события, произошедшие в выходные в Китае, конечно, не помогут", — сказал агентству Bloomberg глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).