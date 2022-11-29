Российский рынок акций растет на 0,2 процента по индексу Мосбиржи в рамках торгов
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии вторника показывает символический рост на 0,2% на фоне восстановления нефтяных котировок и отсутствия нового негатива из Китая, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.51 мск растет на 0,2%, до 2181,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,56%, до 1128,75 пункта.
Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,46%, до 85,95 доллара за баррель.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время теряет 35 копейки, до 60,88 рубля.
"К середине торговой сессии вторника индекс Мосбиржи символически подрастает… Внешний новостной фон складывается нейтральный, европейские индексы торгуются в небольшом плюсе, фьючерс на S&P 500 растет на 0,2%. Вчерашний негатив, обусловленный новостями из Китая и снижением цен на нефть, практически сошел на нет", — отмечает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".
Она дополняет, что во вторник нефтяные котировки восстанавливаются до 86 долларов за баррель сорта Brent на фоне сообщений, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет рассматривать вопрос о сокращении предложения нефти.
"В отсутствие нового негатива из Китая инвесторы ставят на то, что ситуация с коронавирусом в стране и протестами, вызванными карантинными ограничениями, будет постепенно нормализовываться", — подмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
"Акции "Яндекса" (+3%) восстанавливаются после двухдневной распродажи на новостях о разделении бизнеса, сегодня бумаги в лидерах роста", — уточняет Лапшина.
Владимир Чернов из Freedom Finance Global обращает внимание на акции "Роснефти" (+0,66%), которые отреагировали ростом на выступление главы компании Игоря Сечина на Российско-Китайском энергетическом форуме.
"Бумаги золотодобытчиков по-прежнему смотрятся лучше рынка на фоне стабилизации цен на золото у 1750 долларов за тройскую унцию. "Полюс" (+2,03%) и Polymetal (+1,79%), в частности, поднялись до новых пиков со второй половины сентября", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
Акции "Абрау-Дюрсо" показывают рост на 11,11%. Павел Гаврилов из "БКС Мир инвестиций" уточняет, что сегодня не наблюдается каких-то важных корпоративных событий для столь бурной реакции инвесторов.
"При этом в последние дни поступило несколько новостей, которые потенциально могли быть отыграны спустя некоторое время. Могли, к примеру, сказаться сообщения о том, что правительство России планирует выделить на поддержку виноградарства и виноделия в РФ до 2030 году более 26 миллиардов рублей, а также об анонсированном РЖД новом туристическом железнодорожном маршруте, который в июне 2023 года включит в себя крупнейшие винодельни Краснодарского края", — поясняет он.
Вероятно, сегодня совокупность всех факторов и привела к бурному росту котировок этой компании, полагает эксперт.
В лидерах роста пока — акции ММК (+1,73%), "Русала" (+1,17%), Сбербанка (+0,7%), расписки Fix Price (+2,25%), TCS Group (+0,68%),
"Котировки "Лукойла" (-0,57%) падают на новости о планах правительства Италии национализировать НПЗ компании ISAB на Сицилии. Обсуждение этого вопроса назначено на 1 декабря", — добавляет Чернов.
Лидерами снижения стали — акции "Самолета" (-1,81%), "Норникеля" (-1,3%), "Татнефти" (-0,92%), расписки ЦИАН (-1,1%).
ПРОГНОЗЫ
Лапшина прогнозирует, что отечественный рынок сегодня может закрыться в небольшом плюсе или с динамикой, близкой к нулевой. В целом она ожидает, что индекс Мосбиржи продержится в боковике 2150-2200 пунктов еще какое-то время в отсутствие четких драйверов роста российского рынка.
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2140–2215 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1100–1140 пунктов", — полагает Чернов.
Бабин полагает, что на краткосрочном горизонте вероятно продолжение затухающей консолидации индекса Мосбиржи до появления каких-либо сильных драйверов. Ближайшая поддержка у фондового индикатора остается на трехнедельном минимуме 2160 пунктов.
https://1prime.ru/Financial_market/20221129/838989508.html