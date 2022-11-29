МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии вторника показывает символический рост на 0,2% на фоне восстановления нефтяных котировок и отсутствия нового негатива из Китая, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Мосбиржа запустит фьючерсы еще на два иностранных фонда акций

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.51 мск растет на 0,2%, до 2181,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,56%, до 1128,75 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,46%, до 85,95 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время теряет 35 копейки, до 60,88 рубля.

"К середине торговой сессии вторника индекс Мосбиржи символически подрастает… Внешний новостной фон складывается нейтральный, европейские индексы торгуются в небольшом плюсе, фьючерс на S&P 500 растет на 0,2%. Вчерашний негатив, обусловленный новостями из Китая и снижением цен на нефть, практически сошел на нет", — отмечает Ксения Лапшина из ФГ "Финам". Назван один из самых простых способов накопить деньги

Она дополняет, что во вторник нефтяные котировки восстанавливаются до 86 долларов за баррель сорта Brent на фоне сообщений, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет рассматривать вопрос о сокращении предложения нефти.

"В отсутствие нового негатива из Китая инвесторы ставят на то, что ситуация с коронавирусом в стране и протестами, вызванными карантинными ограничениями, будет постепенно нормализовываться", — подмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции "Яндекса" (+3%) восстанавливаются после двухдневной распродажи на новостях о разделении бизнеса, сегодня бумаги в лидерах роста", — уточняет Лапшина.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global обращает внимание на акции "Роснефти" (+0,66%), которые отреагировали ростом на выступление главы компании Игоря Сечина на Российско-Китайском энергетическом форуме. "Роснефть" нарастила поставки в Китай на 9,5 процента

"Бумаги золотодобытчиков по-прежнему смотрятся лучше рынка на фоне стабилизации цен на золото у 1750 долларов за тройскую унцию. "Полюс" (+2,03%) и Polymetal (+1,79%), в частности, поднялись до новых пиков со второй половины сентября", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Акции "Абрау-Дюрсо" показывают рост на 11,11%. Павел Гаврилов из "БКС Мир инвестиций" уточняет, что сегодня не наблюдается каких-то важных корпоративных событий для столь бурной реакции инвесторов.

"При этом в последние дни поступило несколько новостей, которые потенциально могли быть отыграны спустя некоторое время. Могли, к примеру, сказаться сообщения о том, что правительство России планирует выделить на поддержку виноградарства и виноделия в РФ до 2030 году более 26 миллиардов рублей, а также об анонсированном РЖД новом туристическом железнодорожном маршруте, который в июне 2023 года включит в себя крупнейшие винодельни Краснодарского края", — поясняет он.

Вероятно, сегодня совокупность всех факторов и привела к бурному росту котировок этой компании, полагает эксперт.

В лидерах роста пока — акции ММК (+1,73%), "Русала" (+1,17%), Сбербанка (+0,7%), расписки Fix Price (+2,25%), TCS Group (+0,68%),

"Котировки "Лукойла" (-0,57%) падают на новости о планах правительства Италии национализировать НПЗ компании ISAB на Сицилии. Обсуждение этого вопроса назначено на 1 декабря", — добавляет Чернов.

Лидерами снижения стали — акции "Самолета" (-1,81%), "Норникеля" (-1,3%), "Татнефти" (-0,92%), расписки ЦИАН (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Лапшина прогнозирует, что отечественный рынок сегодня может закрыться в небольшом плюсе или с динамикой, близкой к нулевой. В целом она ожидает, что индекс Мосбиржи продержится в боковике 2150-2200 пунктов еще какое-то время в отсутствие четких драйверов роста российского рынка.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2140–2215 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1100–1140 пунктов", — полагает Чернов.

Бабин полагает, что на краткосрочном горизонте вероятно продолжение затухающей консолидации индекса Мосбиржи до появления каких-либо сильных драйверов. Ближайшая поддержка у фондового индикатора остается на трехнедельном минимуме 2160 пунктов.