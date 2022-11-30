МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды слабо сокращается на 0,28% при безыдейности на внутреннем рынке и умеренном позитиве внешнего фона, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Названы депозиты, от которых лучше держаться подальше

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.19 мск теряет 0,28%, до 2179,29 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,06%, до 1128,05 пункта.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,18%, до 86,09 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время теряет 16 копеек, до 60,86 рубля.

"Внешний фон к середине торгов можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть подрастают, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны", — отмечает Евгений Линчик из УК "Первая".

"В целом же локальный рынок акций находится в состоянии безыдейной консолидации", — дополняет Виталий Манжос из "Алго Капитал".

По мнению Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", российский рынок остается в узком коридоре консолидации, постепенно уменьшая амплитуду разнонаправленных колебаний. Вчера внутридневной диапазон индекса Мосбиржи оказался минимальным с ноября прошлого года (чуть менее 0,6%). "Это отражает выжидательную позицию многих инвесторов, ожидающих более или менее значимых драйверов, которые бы могли вызвать направленную динамику всего рынка или отдельных секторов", — отмечает эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Слабее рынка торгуются бумаги "Норникеля" (-0,66%) и ММК (-0,43%), указывает Манжос. "Как мы видим, торговая активность сегодня сконцентрирована в акциях металлургических предприятий", — добавил он. Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Лидерами снижения стали — акции "Абрау-Дюрсо" (-3,98%), Veon (-2,71%), "Распадской" (-1,14%), "Новатэка" (-0,38%), Сбербанка (-0,35%).

"Лидерами скромного прироста среди голубых фишек выступают ликвидные акции золотодобывающих предприятий: "Полюс" (+0,55%), Polymetal (+1,38%). Эти бумаги продолжают пользоваться спросом, потому что они все еще находятся на уровнях, привлекательных для среднесрочных и долгосрочных покупок", — подмечает Манжос.

В лидерах роста пока — акции ОАК (+4,1%), "Иркута" (+2,95%), "Русала" (+1,33%), "Самолета" (+1,24%), "Яндекса" (+0,45%), расписки TCS Group (+1,34%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня в центре внимания будет размещение Минфином (ОФЗ — ред.), а также макростатистика. Выйдут данные по уровню безработицы и объему розничных продаж. Кроме того, в России продолжат ждать новостей по потолку цен на нефть", — полагает Линчик.

Манжос считает, что в настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался несколько ниже уровня предыдущего закрытия. "Краткосрочная техническая картина в нем пока не позволяет рассчитывать на сильное движение от текущего уровня в ближайшие часы. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2160-2210 пунктов, с изменением не более 1% по итогам дня", — прогнозирует он.

"Промежуточное сопротивление у индекса Мосбиржи находится в районе вчерашнего максимума 2192 пунктов, для его преодоления необходимо продолжение роста нефтяных цен, а также хотя бы приостановка укрепления рубля", — полагает Бабин. Потолок ледяной, нефть трескучая, а рубль могучий

Алексей Калачев из ФГ "Финам" указывает, что околонулевые изменения наблюдаются на большинстве фондовых площадок мира. Он полагает, что равенство сил "быков" и "медведей" может продлиться до конца дня, если в большом блоке статистики, который выйдет сегодня в США и в России, не найдется повода для более сильных страстей.

"В США опубликуют оценку квартального ВВП, выйдут данные по рынку труда, по рынку недвижимости, по запасам сырой нефти, выступит глава ФРС США Джером Пауэлл и опубликуют "Бежевую книгу". В России уже после окончания основной сессии также выйдет большой доклад Росстата с данными по социально-экономическому положению РФ в январе-октябре 2022 года, включая оценку промышленного производства, розничных продаж, уровня безработицы и многого другого", — заключает эксперт.