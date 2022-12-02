МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки проявляют осторожность на фоне неопределенности по поводу перспектив поставок из-за планов о введении "потолка цен" на российскую нефть, также инвесторы ожидают заседание ОПЕК+ в воскресенье. Эмбарго ЕС не должно повлиять на добычу нефти в России, заявил Новак

По состоянию на 13.50 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,02%, до 87,9 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 81,27 доллара.

Западные санкции в отношении поставок российских энергоресурсов вносят неопределенность относительно перспектив предложения. В четверг заместитель главы минфина США Уолли Адейемо заявил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничений цены на нефть из РФ до 5 декабря, и отметил, что потолок цен начнется с 60 долларов за баррель, но в дальнейшем может быть изменен.

Рынки также ждут очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в воскресенье, 4 декабря. Инвесторы оценивают вероятность того, будут ли изменены параметры нефтяного соглашения.