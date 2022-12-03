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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221203/839040440.html
Минфин США прокомментировал решение G7 о потолке цен на российскую нефть
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Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть ниже лимита, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне G7, сократив свое присутствие. Минфин США счел... ПРАЙМ, 03.12.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, нефть, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть ниже лимита, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне G7, сократив свое присутствие.
Минфин США счел лимит цены на нефть из России в 60 долларов за баррель достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.
По мнению главы министерства Джанет Йеллен, потолок цен на нефть обеспечит поток более дешевой нефти из России на глобальные рынки и предотвратит перебои в глобальных поставках.