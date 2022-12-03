МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть ниже лимита, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне G7, сократив свое присутствие.

Минфин США счел лимит цены на нефть из России в 60 долларов за баррель достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.

По мнению главы министерства Джанет Йеллен, потолок цен на нефть обеспечит поток более дешевой нефти из России на глобальные рынки и предотвратит перебои в глобальных поставках.