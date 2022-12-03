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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221203/839040736.html
Посольство России в США прокомментировало введение "потолка цен" на нефть
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Введение потолка цен на российскую нефть усилит неопределенность на рынке и издержки для потребителей сырья, заявило посольство России в США. Россия уверена, что ее нефть... ПРАЙМ, 03.12.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, россия, потолок цен на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть усилит неопределенность на рынке и издержки для потребителей сырья, заявило посольство России в США.
Россия уверена, что ее нефть продолжит пользоваться спросом даже после введения "ценового потолка", подчеркнули в димписсии.