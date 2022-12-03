МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть усилит неопределенность на рынке и издержки для потребителей сырья, заявило посольство России в США.

Россия уверена, что ее нефть продолжит пользоваться спросом даже после введения "ценового потолка", подчеркнули в димписсии.



