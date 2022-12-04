МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России. Депутат рассказал о большом спросе на российскую нефть

В приложении к документу приведена таблица, согласно которой цена за баррель указана на уровне 60 долларов.

"Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России", — говорится в документе.

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать потолок, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.