ПЕКИН, 5 дек — ПРАЙМ. Европа от введения лимита цены на российскую нефть пострадает гораздо сильнее, чем Россия, поскольку РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы, пишет китайское государственное издание Global Times. Эксперт оценил последствия введения потолка цен для нефтяного рынка

Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн полагает, что фундаментальная цель введения ценового потолка состоит в том, чтобы ограничить возможности России экспортировать нефть и, следовательно, ее доступ к доходам от экспорта энергоресурсов.

"Европа, вероятно, пострадает гораздо сильнее, чем Россия, поскольку РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы. Это усилит и без того высокую инфляцию в Европе", — подчеркнул Цуй Хэн.

Он добавил, что "Европа уже разделена по поводу энергоносителей и несколько стран добиваются исключения из запрета на импорт российской нефти".

В целом введение потолка цены, несомненно, является проигрышной ситуацией как для России, так и для Европы, и деевропеизация российского энергетического экспорта также неизбежна, отметил Цуй Хэн.

Директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил изданию, что Россия, хотя и находится под давлением последствий сделки для ее экономики, вряд ли в обозримом будущем пойдет на уступки.

Принимая во внимание отсутствие трубопроводной инфраструктуры для перекачки сырой нефти, России может быть трудно определить достаточно доступных для поставок сырой нефти покупателей за пределами юрисдикции, где начал действовать лимит цен, указал Линь Боцян, отметив, что Европа сталкивается с аналогичной дилеммой.

По его мнению, "без легкодоступных каналов транспортировки нефти ЕС будет сложно увеличить импорт нефти из США и других источников, континенту почти суждено пострадать от роста цен на нефть в краткосрочной перспективе".

Эксперты отмечают, что, хотя ожидаемый рост цен на нефть неизбежно усугубит проблемы, связанные с ухудшением инфляционной картины во всем мире, ЕС, который преследуют рекордные за последние десятилетия уровни цен, пострадает больше всех.

По словам Линь Боцяна, "континент должен быть готов к еще более дорогим счетам за электроэнергию и, следовательно, к невыносимому бремени для своей экономики на фоне продолжающегося цикла повышения ставок в США".

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.