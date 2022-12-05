МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, свидетельствуют данные торгов. На динамику котировок влияет ослабление коронавирусной политики в Китае. СМИ: ОПЕК+ может снизить добычу нефти, тогда потолок цен не даст эффекта

По состоянию на 8.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,82%, до 86,27 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,85%, до 80,66 доллара.

На прошлой неделе вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к дальнейшей оптимизации антиковидных мер, после чего на выходных китайские власти ослабили требования к тестированию на коронавирус в стране, также возобновили работу ряда предприятий. Изменения в политике "нулевой заболеваемости" могут способствовать восстановлению экономики страны и, в свою очередь, увеличить нефтяной спрос.

Также рынки реагируют на решение ОПЕК+ о продолжении сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.