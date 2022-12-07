МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Китайские покупатели никеля попросили производителей перейти с контрактов Лондонской биржи металлов (LME) на контракты Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для ценообразования своих поставок в 2023 году, сообщает агентство Reuters с ссылкой на источники. "Далеко не конец". В Китае предупредили Европу о страшных планах США

"Китайские покупатели никеля, крупнейшие в мире покупатели этого металла, попросили производителей перейти на контракты Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для ценообразования своих поставок в следующем году", — пишет агентство.

Агентство добавляет, что по словам китайских участников рынка, снижение ликвидности, а также низкий уровень запасов привели к тому, что в этом году цены на LME оставались неизменно высокими и не отражали фундаментальных рыночных показателей. А китайские импортеры металла, в свою очередь, понесли большие убытки из-за высоких лондонских цен. В свою очередь LME в письме агентству сообщила, что она признает потребность рынка вновь открыть LME Nickel для торговли в азиатские часы и работает над этим.

При этом Reuters уточняет, что в настоящее время SHFE разрешает участвовать в торговле никелем только зарегистрированным китайским компаниям, что снижает вероятность того, что продавцы согласятся.

В начале марта стоимость никеля на Лондонской бирже металлов поднялась свыше 100 тысяч долларов за тонну, после чего торги металлом были прекращены.