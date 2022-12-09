МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в пятницу повышаются благодаря ожиданиям укрепления экономики Китая в связи со смягчением карантинных ограничений, передает агентство Reuters. При этом мировой индекс MSCI может по итогам недели снизиться на 2% на фоне нервозности перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Фьючерсы на американский S&P 500 прибавили 0,18%, а европейские фондовые рынки стабилизировались.

Китайский премьер Ли Кэцян заявил в четверг, что корректировка политики борьбы с COVID-19 позволит ускорить темпы роста экономики. За день до этого власти на партийном заседании пообещали сосредоточиться на стабилизации экономического роста и оптимизации мер борьбы с пандемией.

На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором руководители центробанка, как ожидается, объявят о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов и укажут на замедление темпов ее повышения в будущем.

"Все внимание участников рынка приковано к завтрашним заявлениям ФРС, никто не хочет открывать крупные позиции", — сказал Джайлз Кофлан, старший валютный аналитик HYCM. При этом он добавил, что китайский рынок акций получил поддержку от "разворота курса Китая в борьбе с COVID-19".

Мировой индекс MSCI на момент написания обзора добавил 0,22%, а индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии вырос на 1,2%, приблизившись к трехмесячному максимуму, достигнутому ранее на этой неделе.

Японский Nikkei поднялся на 1,2%. Британский FTSE 100 опустился на 0,2% до 11-дневного минимума под давлением нефтегазового сектора.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,3% до трехмесячных максимумов. Сектор застройщиков на китайском рынке подскочил на 9,9% до четырехмесячного пика. Китайский индекс голубых фишек вырос на 1% до максимального уровня почти за три месяца.

Крупнейшие в мире инвестиционные банки ожидают дальнейшего замедления экономики в 2023 году после сложного года, омраченного конфликтом на Украине и скачком инфляции. Из-за этих негативных событий центробанкам пришлось спешно ужесточать денежно-кредитную политику.

В США сегодня будут опубликованы данные по ценам производителей. Как ожидается, индекс цен производителей (PPI) за 12 месяцев по конец октября вырос на 7,2% после 8%-ного роста месяцем ранее. На следующей неделе выйдет важнейшая инфляционная статистика.

Кроме того, сегодня выйдут данные Мичиганского университета по потребительским настроениям.

В четверг экономическая статистика указала на некоторое улучшение ситуации на рынке труда США: недельное число заявок на пособие по безработице немного выросло.

Согласно фьючерсам, участники рынка почти на 100% уверены в замедлении повышения ставки ФРС на следующей неделе до 50 б. п. При этом пик ставок по федеральным фондам ожидается к следующему маю на уровне около 4,9%.

"Такое замедление не сигнализирует о том, что работа центробанка практически завершена…более низкие темпы повышения ставок дают начало новому этапу в цикле ужесточения политики ФРС, — отметил Брайан Мартин из ANZ. — Учитывая устойчиво высокую инфляцию и благоприятное состояние рынка труда, наш прогноз пикового уровня ставок на отметке 5% может быть повышен".

Помимо ФРС, на следующей неделе заседания также проведут ЕЦБ и Банк Англии. Центральные банки продолжают тормозить экономический рост за счет повышения ставок с целью сдержать высокую инфляцию.

Доллар сегодня торговался без значительных изменений против других основных валют. Пара доллар/иена снизилась на 0,3% до 136,28.

Евро стабилизировался на уровне 1,0557 доллара, чуть ниже недавнего пятимесячного максимума 1,0594 доллара.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась на 2 б. п. до 3,4760%. Доходность 2-летних бондов понизилась на 3 б. п. до 4,28%.

Доходность 10-летних гособлигаций Германии повысилась на 3 б. п. до 1,85%.

Цены на сырьевые товары резко повышаются. Железная руда подорожала на 4,7% до максимума за полгода в связи с надеждами на повышение спроса в Китае.

Цены на нефть стабилизировались. Закрытие крупного канадско-американского нефтепровода привело к сбоям поставок, однако цены на два ключевых сорта нефти могут снизиться по итогам недели из-за опасений насчет замедляющегося мирового спроса.

Фьючерсы на нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) понизились на 0,1% до 71,43 доллара за баррель, а цены на нефть Brent остались на уровне 76,09 доллара.

Спот-цены на золото поднялись на 0,1% до 1791,59 доллара за унцию.