С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — ПРАЙМ. Банк России скептически относится к идее автоматического обмена еврооблигаций российских компаний на локальные бумаги — это очень сильное вмешательство государства в договорные отношения, заявила начальник управления эмиссионных ценных бумаг ЦБ РФ Ирина Осиюк, выступая на Российском облигационном конгрессе. Фондовые рынки мира растут после смягчения карантинных ограничений в Китае

Многие российские компании сейчас выпускают валютные облигации по российскому праву в российской инфраструктуре для замещения ранее размещенных евробондов.

"Процесс автозамены по образу и подобию того, как это было сделано с депозитарными расписками, которые просто принудительно расконвертировали. Возникает соблазн пойти по этому пути и сказать: отлично, давайте примем закон, согласно которому, как только эмитент выпустил замещающие облигации, автоматически на счетах бумаги на другие поменялись, и все довольны", — сказала Осиюк, комментируя возможные варианты оптимизации выпуска замещающих облигаций и обмена евробондов.

"Но по сути, если бы мы говорили о таком механизме, то он бы собой представлял с юридической точки зрения обязательство заключить договор. Это крайне сильно и очень болезненно бьет по общей концепции российского гражданского права — принуждение к заключению договора не допускается нигде", — подчеркнула она.

"Автоматический обмен одних бумаг, выпущенных вообще другим эмитентом, на другие бумаги, выпущенные уже этим эмитентом, — это бы означало прямое, крайне сильное вмешательство государства в договорные отношения между тремя различными сторонами", — добавила представитель ЦБ.