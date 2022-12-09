МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе выросли ввиду оптимизма на фоне ослабления карантинных ограничений в Китае и роста покупательского интереса, сообщило агентство Reuters. Котировки СПГ в Европе остаются на 10-недельном максимуме.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в январе на этой неделе составила 37 долларов США за млн БТЕ. Это на 2 доллара, или 5,7%, выше по сравнению с прошлой неделей.

"Улучшение настроений и покупки со стороны крупных трейдеров толкают цены вверх. Однако по итогам недели они продемонстрируют снижение, несмотря на очевидно бычий сигнал, который исходит от постепенного открытия китайской экономики", — отметил Тоби Копсон из Trident LNG.

"С фундаментальной точки зрения, перспективы спроса весьма благоприятны, однако снижение цен на нефть и ухудшение ситуации на европейском рынке, вкупе с умеренными температурами воздуха, удерживают цены в диапазоне 30-35 долларов. До января спот-цены, вероятно, будут колебаться без особых изменений, а в феврале все будет зависеть от активности на рынке", — добавил он.

На этой неделе, спустя три года политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, власти КНР существенно смягчили карантинные ограничения, упростив требования к тестированию, карантину и локдаунам.

"Мировой СПГ-рынок все еще опасается 'отката' к (жестким) антиковидным мерам. Однако консенсус-прогноз предполагает, что стоимость СПГ должна существенно снизиться, чтобы подстегнуть активный спрос на газ в промышленном и энергогенерирующем секторах Китая", — считает Сэмюель Гуд из Argus.

Цены на СПГ в Европе достигли 10-недельных максимумов. Падение температур воздуха ниже сезонных норм привело к активному расходованию запасов. Тем не менее рекордные объемы импорта СПГ по-прежнему оказывают поддержку рынку.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в январе 8 декабря составляла 33,588 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights, что на 8,05 доллара дешевле январских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

"Котировки ближайших фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF поднялись к 150 евро за мегаватт-час, несмотря на высокую заполненность хранилищ. Возникает неопределенность относительно объема запасов газа к концу зимы", — отметил Ханс ван Клиф из ABN Amro.

Низкие температуры воздуха в Великобритании и Западной Европе на этой неделе поспособствовали увеличению спроса на газ для отопления помещений, говорит Алекс Фроули из ICIS. По его словам, спрос на газ в Великобритании может превысить 400 млн кубических метров, что в последние годы бывало довольно редко. При этом в ноябре спрос в среднем составлял 265 млн кубических метров в день.

"После мягкой погоды в октябре и ноябре снижение температур воздуха стало напоминанием, что предложение может стать намного более ограниченным, если в оставшиеся месяцы зимы будут сохраняться холода", — добавил он.

Стоимость фрахта СПГ-судов (как в тихоокеанском, так и в атлантическом бассейнах) за последние две недели упала наполовину, опустившись ниже 200 000 долларов в день, подчеркнул Генри Беннетт из Spark Commodities. Цены снизились на фоне ограниченного спроса и растущего количества доступных судов перед сезоном праздников.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан, по оценкам Spark Commodities, в пятницу упала до 182 500 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне — до 175 750 долларов в день.