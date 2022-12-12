МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению после утреннего роста, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы вновь обеспокоены перспективами вокруг спроса на фоне рисков мировой рецессии. Турция планирует увеличить добычу нефти до 100 тысяч баррелей в день

По состоянию на 13.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,59% — до 75,65 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 70,63 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 1%.

Инвесторы уходят от риска из-за опасений по поводу возможной рецессии в мире, что негативно отражается на перспективах спроса и сдерживает нефтяные котировки. Мировые ЦБ склонны повышать ставки на фоне высокой инфляции, что усиливает риски рецессии.

На текущей неделе пройдут заседания крупных мировых центробанков. Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США запланировано на 13-14 декабря, рынки ждут, что регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Также в среду, 15 декабря, состоятся заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, центробанки могут повысить свои ставки на 50 базисных пунктов, до 3,5% и 2,5% соответственно.

"Решение по процентным ставкам ФРС и других центральных банков, включая ЕЦБ, на этой неделе прольет свет на то, как определяющие денежно-кредитную политику чиновники видят текущее состояние мировой экономики", — сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг трубопровода Keystone Pipeline System. На прошлой неделе энергетическая компания TC Energy остановила прокачку нефти по Keystone, проходящему по территории Канады и США, после утечки нефти в американском штате Небраска.