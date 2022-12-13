МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть продолжают расти на фоне приостановки работы трубопровода Keystone, усиливающей опасения относительно возможной нехватки предложения в США. Инвестор объяснил решение США разрешить Chevron добычу нефти в Венесуэле

В 05.25 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,16 доллара, или 1,5%, по 79,15 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,05 доллара, или 1,4%, достигнув 74,22 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии оба сорта нефти прибавили более 2%.

"Нефть дорожает, поскольку опасения по поводу предложения перевешивают обеспокоенность относительно снижения спроса", — отметили Брайан Мартин и Дэниел Хайнс, аналитики ANZ Research.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что Россия может сократить добычу. Это спровоцировало опасения относительно предложения российской нефти.

Между тем временная приостановка работы трубопровода Keystone мощностью около 620 000 баррелей в день привела к снижению предложения и повысила вероятность сокращения запасов в терминале Кушинга в Оклахоме. В Кушинг также поставляется нефть WTI. Трубопровод Keystone, принадлежащий компании TC Energy Corp, поставляет канадскую нефть из провинции Альберта на Средний Запад США и побережье Мексиканского залива.

Трубопровод Keystone был перекрыт 7 декабря после разгерметизации, в результате которой произошла утечка 14 000 баррелей нефти в штате Канзас. В компании TC Energy не назвали сроков возобновления работы трубопровода. Не "зеленый" переход: нефтяникам указали, на что им нужно тратить деньги

Перекрытие трубопровода, как ожидается, приведет к снижению запасов нефти в хранилищах США. Средний прогноз 7 аналитиков, опрошенных Reuters, предполагает сокращение запасов нефти на 3,9 млн баррелей на неделе 3-9 декабря.

Во вторник ожидается отчет Американского института нефти (API) по запасам, а в среду выйдут данные Минэнерго США.

Надежды на рост спроса за счет смягчения карантинных ограничений в КНР подстегивают ралли на нефтяном рынке.

Успешное открытие экономики Китая в сочетании со смягчением риторики ФРС в отношении процентных ставок могут подстегнуть спрос и толкнуть цены на нефть Brent выше 90 долларов, считают аналитики Bank of America.

За последнюю неделю китайские власти отменили часть ограничительных мер. Так, были смягчены требования к тестированию, а также отменено отслеживание перемещения граждан.

"(Постепенное) снятие ограничений ускорит восстановление спроса на внутренние и зарубежные перевозки", — считают аналитики Haitong Futures.

Однако ухудшение эпидемиологической ситуации в крупных городах КНР все еще сдерживает рыночный оптимизм, предупреждают аналитики. Цены на нефть получат хорошую поддержку только после появления четких признаков восстановления спроса.