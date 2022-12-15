СПБ Биржа допустит к торгам бумаги из Индии, Бразилии и Мексики
Глава СПБ Биржи Горюнов допустит к торгам бумаги из Индии, Бразилии и Мексики в 2023 году
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. СПБ Биржа ведет подготовку к листингу ценных бумаг из новых юрисдикций, заявил журналистам глава торговой площадки Роман Горюнов.
По его словам, в планах биржи на 2023 год расширение списка доступных инвесторам бумаг с листингом в том числе в Узбекистане, Индии, Бразилии, Мексике, ЮАР и других развивающихся странах.
Кроме того, торговая площадка продолжит развитие направление Гонконга. В настоящее время на бирже доступны 79 китайских акций с листингом в Гонконге, к концу 2023 года биржа хочет довести их до более чем 500 бумаг.