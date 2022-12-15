МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ."Новатэк-Юрхаровнефтегаз", дочерняя компания "Новатэка", выиграла в ходе аукциона 15 декабря право пользования крупным участком Енисейский на Таймыре с перспективными ресурсами 26,9 миллиарда кубометров газа, сообщили журналистам в Минприроды РФ. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 11,56 миллиарда рублей

"Енисейский участок: победитель — ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" итоговый размер разового платежа 19 719 600 рублей", — сказали в министерстве.

Участком интересовались "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Красноярская нефтегазовая компания" (КНК). Его начальная цена составляла 16,433 миллиона рублей, ресурсы по D1 — 2,3 миллиона тонн нефти, 26,9 миллиарда кубометров газа и 2,4 миллиона тонн конденсата, по D2 — 5,3 миллиона тонн нефти, 40,3 миллиарда кубометров газа и 3,5 миллиона тонн конденсата. Участок граничит с Южно-Лескинским участком, лицензия на который выдана компании "Новатэк-Юрхаровнетегаз".

"Лукойл — Западная Сибирь", дочерняя компания "Лукойла", выиграла в ходе аукциона 15 декабря право пользования крупным участком недр Ладукетский на Таймыре, заплатит за него более 5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в Минприроды РФ.

"Ладукетский участок: победитель — ООО "Лукойл Западная-Сибирь" итоговый размер разового платежа 5 041 370 400 рублей", — сказали в министерстве.

Начальная цена участка составляла 24,378 миллиона рублей. Таким образом, платеж в ходе торгов увеличился в 206 раз.

Ладукетский соседствует с Паютским участком "Новатэка-Юрхаровнефтегаза", его ресурсы по нефти составляют 15 миллионов (D1) и 2,2 миллиона тонн (D2), по газу — 66 миллиардов (D1) и 11,8 миллиарда кубометров (D2), конденсата по D1 — 2 миллиона тонн.